Unfallflucht in Eisenheim – Wer hat etwas gesehen?

EISENHEIM – Am Dienstagmorgen kam es im Ortsteil Obereisenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes land- und forstwirtschaftliches Gespann fuhr gegen eine Grundstücksmauer, beschädigte diese nicht unerheblich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9:00 Uhr im Breiten Weg. Obwohl der Traktor mit Anhänger die Mauer beschädigte, hielt das Gespann nicht an, um sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeuges liegt der Polizei nicht vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.