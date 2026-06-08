Unfallflucht in Eyershausen: Transporter oder Wohnmobil rammt geparkten Kia und flüchtet
BAD KÖNIGSHOFEN IM GRABFELD / OT EYERSHAUSEN – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag sucht die Polizeistation Bad Königshofen dringend nach Zeugen. Der Fahrer eines größeren Fahrzeugs rammte im Vorbeifahren ein geparktes Auto und flüchtete anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag (5. Juni 2026) gegen 17:05 Uhr in der Eyershäuser Straße im Bad Königshofener Ortsteil Eyershausen.
Rechter Außenspiegel und Blinker des Verursachers müssen beschädigt sein
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein weißer Kia ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Eyershäuser Straße abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug – laut Spurenlage handelte es sich dabei vermutlich um einen größeren Transporter oder ein Wohnmobil – passierte den Wagen und touchierte ihn dabei heftig.
Anstatt sofort anzuhalten und den Unfall zu melden, gab der Fahrer Gas und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Kollision war jedoch so massiv, dass auch das Verursacherfahrzeug deutlich gezeichnet sein muss: Die Ermittler gehen davon aus, dass bei dem flüchtigen Transporter oder Wohnmobil der rechte Außenspiegel sowie der Blinker auf der Beifahrerseite beschädigt wurden.
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
Da sich der Unfall am späten Freitagnachmittag im Ortsbereich ereignete, hofft die Polizei auf aufmerksame Anwohner oder Passanten.
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Wer hat den Unfall in der Eyershäuser Straße beobachtet oder das dumpfe Aufprallgeräusch gehört?
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Wer kann Angaben zu einem größeren Transporter oder Wohnmobil machen, das zur fraglichen Zeit durch Eyershausen fuhr?
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Wer hat im Nachgang ein solches Fahrzeug mit einem frischen Schaden am rechten Außenspiegel oder dem Blinker gesehen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.
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