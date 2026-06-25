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Unfallflucht in Fladungen: Polizei sucht nach Quad-Fahrern

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Unfallflucht in Fladungen: Polizei sucht nach Quad-Fahrern
Bild von rihaij auf Pixabay
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FLADUNGEN (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Nach einer Unfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag bittet die Polizeiinspektion Mellrichstadt um Zeugenhinweise. Ein mit zwei Personen besetztes Quad war gegen ein Gartentor geprallt.

Tathergang

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend um 23:58 Uhr am Kehlbach. Ein Quad, auf dem zwei Personen saßen, fuhr gegen das Gartentor einer 53-jährigen Anwohnerin. Durch den lauten Aufprall wurden Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Sie beobachteten, wie die beiden Personen – beide trugen Helme – kurz miteinander sprachen, wieder auf das Fahrzeug stiegen und in Richtung des örtlichen Schwimmbads sowie Sportplatzes flüchteten.

Personenbeschreibung

A N Z E I G E N
Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Die Zeugen konnten die Personen wie folgt eingrenzen:

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  • Personenanzahl: Zwei Personen (junge Erwachsene bzw. Jugendliche).

  • Merkmale: Beide trugen Helme; die Zeugen vernahmen eine weibliche und eine männliche Stimme.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, das Quad gesehen hat oder Hinweise zur Identität der beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09776 / 806-0 zu melden.


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