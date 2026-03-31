Unfallflucht in Gerolzhofen durch Video geklärt – Zeugen überführen Autofahrer
GEROLZHOFEN – Ein aufmerksamer Zeuge sowie couragierte Passanten haben am Montagabend zur schnellen Ermittlung eines Unfallflüchtigen beigetragen. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte in der Grabenstraße einen Blumenkasten der Gemeinde beschädigt und den Unfallort anschließend verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Der Vorfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr, als der Mann beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen gemeindeeigenen Blumenkasten touchierte. Obwohl der 57-Jährige nach dem Anstoß anhielt, aus seinem Wagen stieg und den verursachten Schaden in Augenschein nahm, unterließ er es, die Polizei oder die Gemeinde zu informieren. Stattdessen setzte er seine Fahrt fort.
Zeugen sicherten Beweise
Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und beobachteten, wie sich der Verursacher ohne Schadensregulierung vom Unfallort entfernte. Die Zeugen handelten geistesgegenwärtig, fertigten Aufnahmen der Situation an und alarmierten umgehend die Polizei.
Ermittlungsverfahren eingeleitet
Durch die vorliegenden Beweise konnten die Beamten den Unfallverursacher zügig ausfindig machen. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Er muss nun mit den entsprechenden straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen für sein Verhalten rechnen.
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