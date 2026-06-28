Unfallflucht in Gerolzhofen: Pkw vermutlich durch Radfahrer beschädigt
GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag kam es in der Rugshöfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein schwarzer Hyundai wurde an der Fahrerseite beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Details zum Vorfall
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 25. Juni 2026, im Zeitraum zwischen 16:16 Uhr und 17:30 Uhr. Aufgrund des Schadensbildes an der Fahrerseite des Pkw geht die Polizei davon aus, dass ein Radfahrer mit dem Fahrzeug kollidiert ist. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den möglichen Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden.
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