Unfallflucht in Gerolzhofen – Polizei sucht grauen und orangefarbenen Sattelzug

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GEROLZHOFEN – In der Dr.-Georg-Schäfer-Straße kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht, nachdem eine Sattelzugmaschine beim Rangieren einen geparkten Pkw beschädigt und anschließend den Unfallort verlassen haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 07:30 Uhr. Ein Lastwagen mit polnischer Zulassung soll beim Rückwärtsfahren gegen einen abgestellten VW T-Roc gestoßen sein. Der Pkw wurde dabei beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand.

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Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um eine graue und orangefarbene Sattelzugmaschine mit Anhänger. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

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Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 melden.