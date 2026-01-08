Auto IU

Unfallflucht in Gochsheim – Feuerteufel in Werneck

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. In der Schweinfurter Straße wurde in der Zeit von Dienstag, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 17:00 Uhr, ein geparkter schwarzer BMW beschädigt. Der Schaden am linken Außenspiegel wird auf circa 150 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. In einem öffentlich zugänglichen Gewölbekeller in der Grundmühlstraße wurde am Mittwochabend, zwischen 20:00 Uhr und 23:20 Uhr, durch einen Unbekannten ein Feuer gelegt. Dieses konnte durch die Feuerwehr Mühlhausen schnell gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

