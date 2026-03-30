Unfallflucht in Hammelburg: Aufmerksame Zeugin ermöglichte Ermittlungserfolg
HAMMELBURG – Am Sonntagabend ereignete sich in der Adolf-Kolbing-Straße ein klassischer Parkschaden mit anschließender Fahrerflucht. Dank des couragierten Handelns einer Anwohnerin konnte der Unfallverursacher jedoch schnell ermittelt werden und muss sich nun einem Strafverfahren stellen.
Gegen 20:45 Uhr versuchte ein junger Mann, seinen Pkw einzuparken. Dabei touchierte er das bereits dort stehende Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, begutachtete der Fahrer zwar kurz das Ergebnis seines Manövers, entfernte sich dann jedoch unerlaubt vom Unfallort.
Zivilcourage führt zu Strafverfahren
Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete das Geschehen vom Fenster aus. Da der junge Mann den Schaden ignorierte und einfach wegging, verständigte sie umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den flüchtigen Fahrer aufgrund der detaillierten Zeugenbeobachtungen kurze Zeit später ausfindig machen.
Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Er muss nun mit den entsprechenden straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen für sein Verhalten rechnen.
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