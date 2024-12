Unfallflucht in Hammelburg geklärt

HAMMELBURG, Lkr. Bad Kissingen – Unfallflucht auf Parkplatz

Am 23.12.2024 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Sonderpreisbaumarkt in Hammelburg eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer schlug beim Einsteigen mit der Fahrertür seines PKW gegen die Beifahrertür eines daneben geparkten Fahrzeugs. Dabei wurde der Spiegel an der Beifahrertür des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien oder seine Beteiligung anzugeben.

Dank der Ermittlungen der Polizei konnte der Verursacher ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei Hammelburg bittet dennoch um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09732 906130 entgegengenommen.