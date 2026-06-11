Unfallflucht in Hohenroth: Schüler nach Zusammenstoß leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
HOHENROTH – Am Mittwochnachmittag (10. Juni 2026) kam es im Bereich der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Schüler leicht verletzt wurde. Der beteiligte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.
Hergang des Unfalls
Der Unfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr. Ein Schüler war gerade aus einem Bus ausgestiegen und wollte die Fahrbahn überqueren. In diesem Moment fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Bus vorbei. Der Schüler, der mit einem Bein bereits auf der Fahrbahn stand, wurde von dem Pkw touchiert. Ob der Fahrzeugführer den Zusammenstoß bemerkt hat oder nicht, ist derzeit unklar. Der Pkw fuhr weiter, während der Schüler leicht verletzt zurückblieb.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Erste Befragungen haben bereits Hinweise auf das Verursacherfahrzeug ergeben.
Um den Hergang lückenlos aufzuklären, bittet die Polizei nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden:
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Dienststelle: Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale
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Telefon: 09771/606-0
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