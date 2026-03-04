Auto IU
Unfallflucht in Horhausen: Dunkler Kombi touchiert Fahrrad
THERES IM LANDKREIS HASSBERGE – An der Ecke Steinsäckerstraße und Weingärtnerstraße im Ortsteil Horhausen hat sich eine Unfallflucht ereignet, bei der die Fahrerin eines dunklen Kombis ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrrad touchierte.
Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Steinsäckerstraße.
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin oder dem Fahrzeug geben können, sich zu melden.
Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegengenommen.
