Unfallflucht in Horhausen: Dunkler Kombi touchiert Fahrrad

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
THERES IM LANDKREIS HASSBERGE – An der Ecke Steinsäckerstraße und Weingärtnerstraße im Ortsteil Horhausen hat sich eine Unfallflucht ereignet, bei der die Fahrerin eines dunklen Kombis ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrrad touchierte.

Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Steinsäckerstraße.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin oder dem Fahrzeug geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegengenommen.

