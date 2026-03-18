Auto IU

Unfallflucht in Kolitzheim: Stromverteilerkasten angefahren

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Unfallflucht in Kolitzheim: Stromverteilerkasten angefahren
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

KOLITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist im Hanfäckerweg ein Stromverteilerkasten durch ein Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich zu melden.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Details zum Vorfall im Überblick:

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Einsatzort: Hanfäckerweg, Kolitzheim.

  • Zeitraum: Nacht von Samstag auf Sonntag.

  • Schaden: Beschädigter Stromverteilerkasten durch einen Anprall.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der folgenden Telefonnummer entgegen:

09382/940-0

Weitere Informationen zu Polizeimeldungen aus der Region finden Sie unter:

www.polizei.bayern.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026

Mehr

Verdacht auf Korruption im Landratsamt Miltenberg: Großangelegte Durchsuchungsaktion am Untermain

Verdacht auf Korruption im Landratsamt Miltenberg: Großangelegte Durchsuchungsaktion am Untermain

18. März 2026
Stärkung des Ehrenamts: 400.000 Euro LEADER-Fördermittel für den Landkreis Schweinfurt

Stärkung des Ehrenamts: 400.000 Euro LEADER-Fördermittel für den Landkreis Schweinfurt

18. März 2026
Regionales Rezeptbuch „HAuS-gemacht“: Kulinarische Schätze aus dem Landkreis Haßberge

Regionales Rezeptbuch „HAuS-gemacht“: Kulinarische Schätze aus dem Landkreis Haßberge

18. März 2026
Lkw-Brand auf der A3: Vollsperrung bei Wachenroth nach technischem Defekt

Lkw-Brand auf der A3: Vollsperrung bei Wachenroth nach technischem Defekt

18. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)