Unfallflucht in Kolitzheim: Stromverteilerkasten angefahren
KOLITZHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist im Hanfäckerweg ein Stromverteilerkasten durch ein Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden.
Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich zu melden.
Die Details zum Vorfall im Überblick:
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Einsatzort: Hanfäckerweg, Kolitzheim.
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Zeitraum: Nacht von Samstag auf Sonntag.
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Schaden: Beschädigter Stromverteilerkasten durch einen Anprall.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der folgenden Telefonnummer entgegen:
09382/940-0
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