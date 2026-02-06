Auto IU
Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer
LOHR AM MAIN – Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer hat am Mittwochmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Jahnstraße einen VW touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Passanten beobachteten den Vorfall gegen 13:30 Uhr und versuchten vergeblich, den Verursacher durch Hupen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen.
Dank der präzisen Zeugenaussagen gelang es der Polizei Lohr schnell, den deutschen Fahrer zu identifizieren und an seiner Wohnanschrift anzutreffen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
