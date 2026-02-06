Auto IU

Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

LOHR AM MAIN – Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer hat am Mittwochmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Jahnstraße einen VW touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Passanten beobachteten den Vorfall gegen 13:30 Uhr und versuchten vergeblich, den Verursacher durch Hupen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen.

Dank der präzisen Zeugenaussagen gelang es der Polizei Lohr schnell, den deutschen Fahrer zu identifizieren und an seiner Wohnanschrift anzutreffen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026

6. Februar 2026
Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

6. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

6. Februar 2026
Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)