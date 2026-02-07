Auto IU

Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

LOHR AM MAIN – Ein 77-jähriger Toyota-Fahrer hat am Mittwochmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Jahnstraße einen VW touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Passanten beobachteten den Vorfall gegen 13:30 Uhr und versuchten vergeblich, den Verursacher durch Hupen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen.

Dank der präzisen Zeugenaussagen gelang es der Polizei Lohr schnell, den deutschen Fahrer zu identifizieren und an seiner Wohnanschrift anzutreffen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026

Mehr

Zwei Personen schwer verletzt: 29-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer festgenommen

Zwei Personen schwer verletzt: 29-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer festgenommen

7. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

7. Februar 2026
Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt

Rund 500 Notrufe täglich im gesamten Leitstellengebiet der ILS Schweinfurt

7. Februar 2026
Ein mutiger Schritt in die ZUKUNFT: Stadträtin Daniela Mahler positioniert sich neu

Ein mutiger Schritt in die ZUKUNFT: Stadträtin Daniela Mahler positioniert sich neu

7. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)