Unfallflucht in Mellrichstadt – Schaden 2.000 Euro

24. Dezember 2025Letztes Update 24. Dezember 2025
MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Thüringer Straße wurde am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, ein geparkter grauer Renault beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.

