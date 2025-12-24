Auto IU
Unfallflucht in Mellrichstadt – Schaden 2.000 Euro
MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Thüringer Straße wurde am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, ein geparkter grauer Renault beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.
