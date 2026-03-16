Unfallflucht in Oerlenbach geklärt: Polizei beschlagnahmt Führerschein eines 39-Jährigen
OERLENBACH IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Nach einer Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen in der Eltingshäuser Straße konnte die Polizei Bad Kissingen den Verursacher noch am selben Tag ermitteln. Ein 39-jähriger Autofahrer war nach einer Kollision mit einem geparkten Wagen vom Unfallort geflüchtet, ohne den Schaden zu melden.
Gegen 06:30 Uhr verlor der Mann am Steuer seines Fahrzeugs vermutlich aufgrund von Übermüdung die Kontrolle und prallte in das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos. Zeugenbeobachtungen zufolge hielt der Fahrer kurz an, sammelte Fahrzeugteile von der Fahrbahn auf und setzte seine Fahrt anschließend fort.
Die Ermittlungen führten die Beamten bereits kurze Zeit später sowohl zum verunfallten Pkw als auch zum Fahrer. Die Konsequenzen für den 39-Jährigen sind erheblich:
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Führerscheinentzug: Die Polizei beschlagnahmte das Dokument noch vor Ort. Dem Mann wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf Weiteres untersagt.
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Strafverfahren: Gegen den Verursacher wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
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Schadensregulierung: Neben den strafrechtlichen Folgen muss der Mann für den entstandenen Sachschaden aufkommen.
Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnte der Sachverhalt zügig aufgeklärt und der Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden.
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