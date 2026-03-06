Auto IU
Unfallflucht in Sylbach: Geparkter VW am Heck beschädigt
SYLBACH IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15:15 Uhr, ist ein in der Talstraße abgestellter VW Golf angefahren worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Am Heck des Fahrzeugs blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zurück. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt entgegen unter
09521/927-0
