Unfallflucht in Sylbach: Geparkter VW am Heck beschädigt

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
SYLBACH IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15:15 Uhr, ist ein in der Talstraße abgestellter VW Golf angefahren worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Heck des Fahrzeugs blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zurück. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt entgegen unter

09521/927-0

