Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht roten Pkw nach Sturz einer Pedelec-Fahrerin
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagvormittag sucht die Würzburger Polizei nach Zeugen. Eine 23-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.
Hergang des Unfalls
Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 11:45 Uhr an der Einmündung der Straße „Am Hubland“ zur Zeppelinstraße. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Straße „Am Hubland“, als ihr ein unbekannter Pkw die Vorfahrt nahm und sie touchierte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die junge Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Tatort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs
Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Pkw. Ein auffälliges Merkmal ist ein gelb-grüner Sticker, der sich rechts unten an der Heckscheibe befindet.
Zeugenaufruf
Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beschriebene Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 bei der Polizei zu melden.
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