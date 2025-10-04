Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

WÜRZBURG – Nach einem Verkehrsunfall in der Zellerau, bei dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei geparkte PKW in der Weißenburgstraße beschädigt wurden, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Sachschaden an den beiden Geschädigtenfahrzeugen wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug, ein stark beschädigter Mercedes, wurde später verlassen im Bereich der Mainfrankenmesse aufgefunden.

Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 08:45 Uhr, in der Weißenburgstraße, als ein unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache gegen einen abgestellten Seat und einen VW fuhr und anschließend flüchtete.

Gegen 11:00 Uhr am Freitag wurde im Bereich der Mainfrankenmesse ein beschädigter Mercedes PKW von einem Zeugen festgestellt, bei dem es sich wahrscheinlich um das Verursacherfahrzeug handelt. An dem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Ein weiterer Zeuge gab an, den Mercedes gegen 04:00 Uhr auf dem Radweg Mainwiese fahrend gesehen zu haben. Aus dem Fahrzeug sei ein männlicher Fahrer ausgestiegen (ca. 175 cm groß, jüngeres Aussehen), der in ein anderes Fahrzeug umstieg und sich anschließend entfernte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2210 zu melden.