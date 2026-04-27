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Unfallflucht mit hohem Tempo: Polizei stellt BMW sicher und sucht Zeugen

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Unfallflucht mit hohem Tempo: Polizei stellt BMW sicher und sucht Zeugen
Bild von Darko Stojanovic auf Pixabay
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KITZINGEN – Nach einer rasanten Fahrt am Sonntagnachmittag, die in einer Kollision mit einem geparkten Pkw endete, fahndet die Polizei Kitzingen nach einem flüchtigen Fahrer. Das Unfallfahrzeug wurde kurz darauf ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz aufgefunden.

Gegen 13:05 Uhr bog ein hellblauer 3er-BMW mit polnischer Zulassung von der Böhmerwaldstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Ernst-Reuter-Straße ein. Dabei geriet der Wagen auf die linke Fahrspur und touchierte ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug. Ohne anzuhalten oder sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit hohem Tempo vom Unfallort.

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Wenig später entdeckten Beamte den beschädigten BMW auf dem Parkplatz der Erich-Kästner-Schule in der Sickershäuser Straße. Die Kennzeichen waren zu diesem Zeitpunkt bereits abmontiert, und vom Fahrer fehlte jede Spur. Da der Wagen im Frontbereich deutliche Unfallspuren aufwies, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft als Beweismittel sichergestellt.

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Die Polizei Kitzingen bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung:

  • Wer hat den hellblauen BMW am Sonntagmittag beobachtet?

  • Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder zum Verbleib der Kennzeichen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

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