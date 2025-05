Unfallflucht mit verletzten Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

KNETZGAU, OT HAINERT, LKR. HASSBERGE – Am Freitagnachmittag kam es in der J.-v.-Wolnberg-Straße in Hainert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem sich der 42-jährige Radfahrer leicht am Arm verletzte. Die Autofahrerin flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Radfahrer die Strecke von Knetzgau in Richtung Wonfurt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt ein Stadtbus an der Bushaltestelle in Hainert. Plötzlich scherte hinter dem Bus ein schwarzer Tiguan aus. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer im letzten Moment aus, streifte jedoch mit seinem Arm den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Tiguan und verletzte sich dabei leicht. Die Fahrerin des Tiguan setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der 42-jährige Radfahrer suchte selbstständig einen Arzt auf. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Die Fahrerin des schwarzen Tiguan wird vage wie folgt beschrieben:

Circa 50 Jahre alt

Schulterlange lockige Haare

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09521/927-0.