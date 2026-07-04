Unfallflucht nach Kollision zwischen Pedelec und Auto aufgeklärt
HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Autofahrerin am Mittwochabend hat der beteiligte Radfahrer die Unfallstelle unerlaubt verlassen, konnte jedoch später von der Polizei identifiziert werden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 21:45 Uhr von der Gartenstraße in die Wiesenstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt einer 22-jährigen Autofahrerin missachtet. Es kam zur Kollision, bei der zwar niemand verletzt wurde, jedoch Sachschaden am Fahrzeug entstand.
Statt an der Unfallstelle zu bleiben, entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens. Die alarmierte Polizei nahm vor Ort Ermittlungen auf und konnte durch Zeugenaussagen sowie eine Personenbeschreibung den Unfallverursacher identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen.
Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
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