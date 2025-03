Unfallflucht nach Zusammenstoß mit 10-jähriger Radfahrerin

BISCHOFSHEIM IN DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Samstag gegen 14:25 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall.

Ein schwarzer Pkw kollidierte mit einer 10-jährigen Radfahrerin, die daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Zeugen beschrieben den Fahrer als etwa 60 bis 65 Jahre alten Mann. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale bittet um Hinweise unter Tel. 09771/606-0.