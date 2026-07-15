Unfallflucht, Rucksackdiebstahl und Diebstahl aus Auto – Polizei bittet um Hinweise

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt in mehreren Fällen wegen Unfallflucht und Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hyundai bei Unfallflucht beschädigt

Am Heckenweg wurde am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr ein geparkter weißer Hyundai von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Rucksack am Baggersee gestohlen

Am Schweinfurter Baggersee wurde am Montag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein Rucksack entwendet. Dieser lag zuvor an einem abgestellten Fahrrad.

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Gegenstände aus offenstehendem Auto entwendet

In der Friedrich-Ruß-Straße stahlen Unbekannte am Montag zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr verschiedene Gegenstände aus einem offenstehenden Daimler.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.