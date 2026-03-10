Unfallflucht, Sachbeschädigungen und Körperverletzung im Raum Schweinfurt
SCHWEINFURT – Im Stadtgebiet sowie im Landkreis Schweinfurt kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren polizeilich relevanten Vorfällen, die von Unfallflucht bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen reichen. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten.
In Schonungen wurde am Donnerstag zwischen 08:05 Uhr und 19:10 Uhr ein schwarzer Audi A3 in der Hauptstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte Schäden am linken Außenspiegel sowie an der Motorhaube in Höhe von circa 1.000 Euro und flüchtete anschließend.
Im Stadtgebiet von Schweinfurt kam es zudem zu zwei Fällen von Sachbeschädigung: In der Manggasse wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die Aufzugtür eines Supermarktes mit Graffiti beschmiert, während in der Deutschhöfer Straße am Freitagabend drei Jugendliche beobachtet wurden, wie sie einen Holzzaun der Sparkassenfiliale beschädigten.
Am Samstagabend eskalierte zudem eine Situation am Roßmarkt, bei der gegen 18:55 Uhr mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten. Ein 38-jähriger Algerier erlitt dabei leichte Verletzungen, während fünf mutmaßliche Täter unerkannt vom Tatort flüchten konnten.
Du kannst sachdienliche Hinweise zu allen genannten Vorfällen direkt an die Polizeiinspektion Schweinfurt melden.
Kontakt: 09721/202-0
