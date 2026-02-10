Unfallflucht schnell geklärt – Polizei Hammelburg ermittelt flüchtigen Lkw- Fahrer

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schneller Ermittlungserfolg gelang der Polizei Hammelburg am Montag nach einer Unfallflucht. Eine Zeugenaussage erbrachte den entscheidenden Hinweis.

Am Montagmorgen wurde der Balkon eines Anwesens in der Hugo-von-Trimbergstraße beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 09:15 Uhr und 09:55 Uhr am Morgen. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn gelang es der Hammelburger Polizei schnell, einen möglichen Unfallverursacher zu ermitteln. Ein 43-jähriger tadschikischer Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Quellenstraße herausgefahren und hat hierbei den Balkon des Anwesens beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

Der 43-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.