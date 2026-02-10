Auto IU

Unfallflucht schnell geklärt – Polizei Hammelburg ermittelt flüchtigen Lkw- Fahrer

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026
Unfallflucht schnell geklärt – Polizei Hammelburg ermittelt flüchtigen Lkw- Fahrer
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schneller Ermittlungserfolg gelang der Polizei Hammelburg am Montag nach einer Unfallflucht. Eine Zeugenaussage erbrachte den entscheidenden Hinweis.

Am Montagmorgen wurde der Balkon eines Anwesens in der Hugo-von-Trimbergstraße beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 09:15 Uhr und 09:55 Uhr am Morgen. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn gelang es der Hammelburger Polizei schnell, einen möglichen Unfallverursacher zu ermitteln. Ein 43-jähriger tadschikischer Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Quellenstraße herausgefahren und hat hierbei den Balkon des Anwesens beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

Der 43-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

VERMISST - Bitte helft mit!
LOS
Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Februar 2026Letztes Update 10. Februar 2026

Mehr

Mutmaßlich Betrunkener bedroht Passantin – Zeugenaussagen führen zu weiteren Anzeigen

Mutmaßlich Betrunkener bedroht Passantin – Zeugenaussagen führen zu weiteren Anzeigen

10. Februar 2026
Auffahrunfall mit knapp einem Promille – Fahrer muss sich Blutentnahme unterziehen

Auffahrunfall mit knapp einem Promille – Fahrer muss sich Blutentnahme unterziehen

10. Februar 2026
Landratsamt Bad Kissingen: Hilfe zur Pflege – Bezirk bietet ab 26. Februar wohnortnahe Beratung

Landratsamt Bad Kissingen: Hilfe zur Pflege – Bezirk bietet ab 26. Februar wohnortnahe Beratung

10. Februar 2026
ZUKUNFT.ödp schickt neben Oberbürgermeisterkandidatin Dr. Ulrike Schneider 44 Kandidaten ins Rennen

ZUKUNFT.ödp schickt neben Oberbürgermeisterkandidatin Dr. Ulrike Schneider 44 Kandidaten ins Rennen

10. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)