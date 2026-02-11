Unfallflucht schnell geklärt – Polizei Hammelburg ermittelt flüchtigen Lkw- Fahrer

ELFERSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schneller Ermittlungserfolg gelang der Polizei Hammelburg am Montag nach einer Unfallflucht. Eine Zeugenaussage erbrachte den entscheidenden Hinweis.

Am Montagmorgen wurde der Balkon eines Anwesens in der Hugo-von-Trimbergstraße beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 09:15 Uhr und 09:55 Uhr am Morgen. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn gelang es der Hammelburger Polizei schnell, einen möglichen Unfallverursacher zu ermitteln. Ein 43-jähriger tadschikischer Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Quellenstraße herausgefahren und hat hierbei den Balkon des Anwesens beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Der 43-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

