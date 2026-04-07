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Unfallflucht: Unbekannte beschädigt mit offener Fahrzeugtür geparkten Pkw

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Unfallflucht: Unbekannte beschädigt mit offener Fahrzeugtür geparkten Pkw
Symbolfoto: 2fly4
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HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am Montagmorgen hat eine bislang unbekannte Autofahrerin in der Kissinger Straße einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall verursacht. Während der Fahrt stand die hintere rechte Tür ihres dunklen VW offen, womit sie im Vorbeifahren einen geparkten Wagen touchierte.

Gegen 09:45 Uhr war die ältere Fahrerin in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zeugen konnten beobachten, wie die abstehende Tür den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Polo rammte. Durch die Wucht des Aufpralls klappte die Tür des Unfallfahrzeugs schließlich von selbst zu.

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

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Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung am beschädigten Außenspiegel zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt ohne Unterbrechung fort. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach der Fahrerin des dunklen Volkswagen.

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Personen, die Angaben zu der Fahrerin oder dem Kennzeichen des dunklen VW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 09732/906-0

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