Auto IU

Unfallflucht und gestürzter Radfahrer – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

17. Juli 2026Letztes Update 17. Juli 2026
Unfallflucht und gestürzter Radfahrer – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen
Bild von Darko Stojanovic auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden sowie ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer beschäftigen derzeit die Polizeiinspektion Schweinfurt. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Auf einer Parkfläche in der Wilhelm-Bechert-Straße wurde am Dienstag zwischen 01:50 Uhr und 13:40 Uhr ein geparkter BMW 5er angefahren und beschädigt. Der Sachschaden an der Fahrzeugfront wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Newsallianz
Doggenclub

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr musste ein 14-jähriger Radfahrer im Kreuzungsbereich Lindenbrunnenweg/Heinrich-Beck-Straße einem entgegenkommenden Pkw, mutmaßlich einem schwarzen Ford Ranger, ausweichen. Dabei stürzte der Jugendliche und erlitt leichte Verletzungen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. Juli 2026Letztes Update 17. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)