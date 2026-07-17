Unfallflucht und gestürzter Radfahrer – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Eine Unfallflucht mit hohem Sachschaden sowie ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer beschäftigen derzeit die Polizeiinspektion Schweinfurt. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Auf einer Parkfläche in der Wilhelm-Bechert-Straße wurde am Dienstag zwischen 01:50 Uhr und 13:40 Uhr ein geparkter BMW 5er angefahren und beschädigt. Der Sachschaden an der Fahrzeugfront wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr musste ein 14-jähriger Radfahrer im Kreuzungsbereich Lindenbrunnenweg/Heinrich-Beck-Straße einem entgegenkommenden Pkw, mutmaßlich einem schwarzen Ford Ranger, ausweichen. Dabei stürzte der Jugendliche und erlitt leichte Verletzungen.
Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.
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