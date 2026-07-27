Unfallflucht und Handydiebstahl beschäftigen Polizei in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Eine Unfallflucht und der Diebstahl eines Smartphones haben am Samstag die Polizei Bad Kissingen beschäftigt. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Zwischen 10 und 13.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz neben der Schule in der Jahnstraße ein geparkter BMW beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der Beifahrerseite zu kümmern.

Am Nachmittag gegen 15.15 Uhr wurde in der Hartmannstraße ein iPhone von einer Sitzbank gestohlen. Der 14-jährige Besitzer hielt sich währenddessen mit seinem Skateboard in der näheren Umgebung auf. Nach seinen Angaben kommt ein etwa 70 Jahre alter Mann mit einem türkisfarbenen Poloshirt als Tatverdächtiger infrage.

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Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Zeugen beider Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.