Unfallflucht und Sachbeschädigung im Dienstbereich der Polizei Bad Brückenau: Zeugen gesucht
BAD BRÜCKENAU – In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Bad Brückenau zu zwei Vorfällen, bei denen erheblicher Sachschaden an Privateigentum entstand. Die Polizei Bad Brückenau ermittelt wegen einer Unfallflucht in der Römershager Straße sowie einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße „Sinntor“ und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen rammte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer – vermutlich mit einem Lkw – die Umzäunung eines Anwesens in der Römershager Straße und hinterließ einen Schaden von rund 5.000 Euro, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Zudem wurden an einem geparkten VW Golf im Bereich „Sinntor“ die Windschutz- und eine Seitenscheibe zerstört, wobei der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.
Solltest du in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, melde dich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/606-0. Jede Information kann dabei helfen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!