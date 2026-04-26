Auto IU

Unfallflucht und Sachbeschädigung im Landkreis Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Unfallflucht und Sachbeschädigung im Landkreis Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

NIEDERWERRN / SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell wegen einer Unfallflucht in Niederwerrn sowie einer mutwilligen Sachbeschädigung im Schonunger Ortsteil Forst und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lichtmast in Niederwerrn angefahren

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges

In der Schulstraße auf Höhe eines Seniorenzentrums wurde am Freitag gegen 14:00 Uhr ein Lichtmast durch ein Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Fahrzeuglack in Forst zerkratzt

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, wurde in der Weinbergstraße im Ortsteil Forst ein Skoda Karoq mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack des Wagens erheblich.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026

Mehr

ACHTUNG: Vollsperrung der Kreisstraße HAS 46 zwischen Goßmannsdorf und B 303

26. April 2026
Veranstaltungshinweis: „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“

Veranstaltungshinweis: „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“

26. April 2026
Bad Kissingen hat freie Plätze in vhs-Kursen: Von Sprachen bis hin zu Technik-Vorträgen

Bad Kissingen hat freie Plätze in vhs-Kursen: Von Sprachen bis hin zu Technik-Vorträgen

26. April 2026
Ehre für die Besten: Landkreis Bad Kissingen feiert seine Sportstars im TSV Wollbach

Ehre für die Besten: Landkreis Bad Kissingen feiert seine Sportstars im TSV Wollbach

26. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)