Unfallflucht und Sachbeschädigung im Landkreis Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
NIEDERWERRN / SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell wegen einer Unfallflucht in Niederwerrn sowie einer mutwilligen Sachbeschädigung im Schonunger Ortsteil Forst und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Lichtmast in Niederwerrn angefahren
In der Schulstraße auf Höhe eines Seniorenzentrums wurde am Freitag gegen 14:00 Uhr ein Lichtmast durch ein Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen.
Fahrzeuglack in Forst zerkratzt
Zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Freitagmorgen, 09:00 Uhr, wurde in der Weinbergstraße im Ortsteil Forst ein Skoda Karoq mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack des Wagens erheblich.
Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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