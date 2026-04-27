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Unfallflucht und Sachbeschädigung im Landkreis Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen

27. April 2026Letztes Update 27. April 2026
Unfallflucht und Sachbeschädigung im Landkreis Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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NIEDERWERRN / SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell wegen einer Unfallflucht in Niederwerrn sowie einer mutwilligen Sachbeschädigung im Schonunger Ortsteil Forst und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lichtmast in Niederwerrn angefahren

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In der Schulstraße auf Höhe eines Seniorenzentrums wurde am Freitag gegen 14:00 Uhr ein Lichtmast durch ein Fahrzeug beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder seine Personalien zu hinterlassen.

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Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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