Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: 18-jähriger Fahranfänger ohne Führerschein gestellt
GARITZ, LKR. BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen verursachte ein 18-Jähriger in der Schützenstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Wie sich bei der späteren Kontrolle herausstellte, war der junge Mann nicht nur betrunken, sondern auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs.
Gegen 08:05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie ein roter VW Lupo gegen einen geparkten BMW prallte. Ohne den entstandenen Schaden zu melden, setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort. Dank der präzisen Zeugenbeschreibung gelang es der Polizei Bad Kissingen, den Verantwortlichen – einen 18-jährigen Marokkaner – kurz darauf an seiner Wohnanschrift ausfindig zu machen.
Bei der Überprüfung des Heranwachsenden bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige, der mit dem Wagen eines Bekannten unterwegs war, gar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.
Gegen den jungen Mann wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!