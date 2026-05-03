Auto IU

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MILTENBERG – Am Freitagabend verursachte ein 62-jähriger Mann in der Mainzer Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Dank der Geistesgegenwart eines Zeugen konnte die Polizei den alkoholisierten Fahrer jedoch kurz darauf an seinem Wohnort stellen.

Gegen 19:00 Uhr war der 62-Jährige mit seinem VW Passat in Richtung Kleinheubach unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er den Wagen eines 19-Jährigen. Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf und lotste die Polizei per Telefon zum Standort des flüchtigen Fahrzeugs.

Rund zwei Promille am Steuer

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Weißt Du...

Die Beamten der Polizei Miltenberg trafen den Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift an. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit rund zwei Promille unterwegs. Die unmittelbare Folge waren eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Polizei sucht weitere Geschädigte

Gegen den 62-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei Miltenberg bittet nun weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Passat-Fahrers möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, sich als Zeugen zu melden.

Kontakt:

Polizeiinspektion Miltenberg

Telefon: 09371/945-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026

Mehr

Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

Versuchter Einbruch in Pfarrweisach: Tür hält Stand

3. Mai 2026
Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht

Raubüberfall auf der Talavera: Dieb schlägt Pkw-Besitzer ins Gesicht

3. Mai 2026
Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

Wildunfall auf der A45 führt zu Kettenreaktion: Hoher Sachschaden bei Kleinostheim

3. Mai 2026
Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

Maibaum in Järkendorf gefällt: Polizei fahndet nach dunklem Kleinwagen

3. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)