Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: Zeuge verfolgt flüchtigen Autofahrer
MILTENBERG – Am Freitagabend verursachte ein 62-jähriger Mann in der Mainzer Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Dank der Geistesgegenwart eines Zeugen konnte die Polizei den alkoholisierten Fahrer jedoch kurz darauf an seinem Wohnort stellen.
Gegen 19:00 Uhr war der 62-Jährige mit seinem VW Passat in Richtung Kleinheubach unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er den Wagen eines 19-Jährigen. Anstatt anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, nahm die Verfolgung auf und lotste die Polizei per Telefon zum Standort des flüchtigen Fahrzeugs.
Rund zwei Promille am Steuer
Die Beamten der Polizei Miltenberg trafen den Fahrer schließlich an seiner Wohnanschrift an. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit rund zwei Promille unterwegs. Die unmittelbare Folge waren eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins.
Polizei sucht weitere Geschädigte
Gegen den 62-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei Miltenberg bittet nun weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Passat-Fahrers möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, sich als Zeugen zu melden.
Kontakt:
Polizeiinspektion Miltenberg
Telefon: 09371/945-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!