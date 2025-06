Unfallflucht unter Einfluss von berauschenden Mittel – Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

GROSSOSTHEIM – In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel ein 58-jähriger Fahrer eines weißen Peugeot durch riskante Fahrweise und mehrere Verkehrsunfallfluchten auf. Die Polizei Aschaffenburg wurde durch einen aufmerksamen Zeugen verständigt. Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 00:45 Uhr zeigte der Fahrer zunächst auffällige Fahrmanöver im Ortsgebiet Pflaumheim, darunter sehr langsame und unsichere Fahrweise sowie Schlangenlinien. Anschließend fuhr er über die Großostheimer Straße in Richtung Aschaffenburg, wobei es mehrfach zu weiteren gefährlichen Fahrmanövern kam.

Im Industriegebiet von Großostheim beschleunigte der Mann abrupt auf über 100 Stundenkilometer, geriet in den Gegenverkehr und konnte nur im letzten Moment einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug vermeiden. An der Kreuzung Babenhäuser Straße überfuhr er einen Kreisverkehr, beschädigte drei Verkehrsschilder sowie mehrere Weinreben. Seine Fahrt endete schließlich in der Stockstädter Straße, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der hinterherfahrende Zeuge alarmierte die Polizei, was der Tatverdächtige offenbar bemerkte und versuchte zu flüchten, jedoch aufgrund des beschädigten Fahrzeugs scheiterte. Der Mann reagierte zunehmend aggressiv gegenüber dem Zeugen und den später eintreffenden Polizeibeamten.

Da er jegliche Alkohol- und Drogentests verweigerte und sich den Anweisungen der Polizei widersetzte, wurde ihm die Fesselung erklärt. Der 58-Jährige leistete Widerstand, musste zu Boden gebracht und in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Fahrzeug war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt, der Sachschaden an Verkehrs- und Flurflächen auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Die Polizei bittet mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.