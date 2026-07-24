Unfallfluchten auf B286 und in Zeuzleben – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – Nach einer Unfallflucht auf der B286 am Mittwochmorgen ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Autofahrer gefährdete beim Überholen einen anderen Verkehrsteilnehmer und setzte seine Fahrt anschließend fort.

Gegen 5.40 Uhr war ein grauer Mazda MX-5 auf der B286 von Gerolzhofen in Richtung Schweinfurt unterwegs. Der Fahrer eines dunklen Kombis überholte das Fahrzeug und scherte aus bislang ungeklärter Ursache zu früh wieder nach rechts ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mazda-Fahrer ausweichen und prallte dabei gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

WERNECK, OT ZEUTZLEBEN, LKR. SCHWEINFURT – In der Kornstraße wurde am Mittwoch ein geparkter Opel bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher ist bislang unbekannt.

Der grüne Opel stand zwischen 7 und 14 Uhr in der Kornstraße geparkt, als er von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.