Unfallfluchten, Diebe und Reifenzerstörer beschäftigten die Polizei Kitzingen – Gibt es Zeugen?

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Unfallfluchten, Diebe und Reifenzerstörer beschäftigten die Polizei Kitzingen – Gibt es Zeugen?
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN. Ein in der Tilsiter Straße geparkter VW wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 10:10 Uhr, an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 1.500 Euro beziffert.

WIESENBRONN, LKR. KITZINGEN. Am Montag, zwischen 08:00 Uhr, und 17:00 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW in der Spülseestraße beschädigt. Der Schaden an der Fahrerseite entstand vermutlich durch das rückwärts Ausparken des Unbekannten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

KITZINGEN. Ein Unbekannter hat mehrere Reifen zweier geparkter Firmenfahrzeuge in der Schwarzacher Straße beschädigt. Zu der Sachbeschädigung kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

SCHWARZACH AM MAIN, OT STADTSCHWARZACH, LKR. KITZINGEN. Aus einer Halle im Gewerbering Süd wurden zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, mehrere Altbatterien und Metallteile entwendet. Ein Unbekannter hat hierfür ein abgesperrtes Hallentor geöffnet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)