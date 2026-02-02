Unfallfluchten, Diebstahl und Vandalismus – Die Polizei Schweinfurt hatte gut zu tun
SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. In der August-Borsig-Straße, auf dem Parkplatz der dortigen Drogerie, touchierte ein Unbekannter einen geparkten Opel Mokka. Der Unfall ereignete sich am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr.
NIEDERWERRN, OT OBERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Im Badersgraben wurde ein am Straßenrand abgestellter Pkw beschädigt. Der Unbekannte schrammte hierbei an der linken Fahrzeugseite des grünen Dacia entlang. Der Unfall ereignete sich am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr.
SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Auf dem Kundenparkplatz des Kauflands wurde ein Pkw verkratzt. Der weiße VW Golf parkte dort von Freitag, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT. An den Eichen wurde ein schwarzer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche.
SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche hat ein Unbekannter die Wischerblätter eines schwarzen Seat in der Ernst-Sachs-Straße abmontiert und entwendet.
WERNECK, OT ESSLEBEN, LKR. SCHWEINFURT. Vom Fahrradabstellplatz der DB im Theilheimer Weg wurde ein schwarzer Elektro-Scooter entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. und dem 30. Januar.
SCHWEINFURT / INNENSTADT. Am Markt wurde ein E-Scooter entwendet. Das grüne Fahrzeug war am Rathaus abgestellt. Die Tat ereignete sich am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr.
WERNECK, OT EGENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Im Gollgarten wurde der Außenspiegel eines Audi A3 beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 06:00 Uhr.
SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT. In der Gartenstraße kam es zu einem Akt des Vandalismus. Ein Unbekannter hat an vier Autos und einem Wohnmobil die Seitenspiegel abgeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag 09:00 Uhr.
GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Am Montag, gegen 01:00 Uhr, wurde eine Fensterscheibe des Edeka in der Schweinfurter Straße eingeschlagen. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde nichts entwendet. Der Unbekannte flüchtete vom Tatort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.
