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Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: E-Biker und unbekannter Fahrzeugführer gesucht

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: E-Biker und unbekannter Fahrzeugführer gesucht
Symbolfoto: 2fly4
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LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt fahndet aktuell nach zwei Unfallverursachern, die sich nach Zusammenstößen in Zeil am Main und Haßfurt unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden.

E-Bike-Fahrer rammt geparkten BMW

In Zeil am Main kam es am späten Mittwochabend zu einer Kollision in der Straße „Schmachtenberg“. Gegen 22:15 Uhr prallte ein männlicher E-Bike-Fahrer gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten BMW.

Laterne in Haßfurt beschädigt

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Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich in der Walter-Tron-Straße in Haßfurt. Dort rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne.

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  • Tatzeitraum: Zwischen Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr.

  • Schadenshöhe: Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vorfall mit dem E-Biker in Zeil beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrzeug machen, das in Haßfurt die Laterne beschädigt hat?

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Haßfurt

  • Telefon: 09521/927-0

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16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026

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