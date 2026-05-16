Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: E-Biker und unbekannter Fahrzeugführer gesucht
LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt fahndet aktuell nach zwei Unfallverursachern, die sich nach Zusammenstößen in Zeil am Main und Haßfurt unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden.
E-Bike-Fahrer rammt geparkten BMW
In Zeil am Main kam es am späten Mittwochabend zu einer Kollision in der Straße „Schmachtenberg“. Gegen 22:15 Uhr prallte ein männlicher E-Bike-Fahrer gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten BMW.
-
Schadenshöhe: Rund 3.000 Euro am Pkw.
-
Vorfall: Trotz des deutlichen Schadens setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.
Laterne in Haßfurt beschädigt
Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich in der Walter-Tron-Straße in Haßfurt. Dort rammte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne.
-
Tatzeitraum: Zwischen Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr.
-
Schadenshöhe: Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat den Vorfall mit dem E-Biker in Zeil beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrzeug machen, das in Haßfurt die Laterne beschädigt hat?
-
Hinweise an: Polizeiinspektion Haßfurt
-
Telefon: 09521/927-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!