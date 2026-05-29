Unfallfluchten im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach Blechschäden im Stadtgebiet und in Bergrheinfeld
SCHWEINFURT / BERGRHEINFELD – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell wegen drei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Innerhalb weniger Stunden wurden am Donnerstag im Stadtgebiet sowie im Landkreis geparkte Fahrzeuge beschädigt. In allen Fällen machten sich die Verursacher einfach aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise von Passanten oder Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben.
Parkrempler in der Landwehrstraße
SCHWEINFURT. Ein kurzes Zeitfenster reichte einem bislang unbekannten Autofahrer am Donnerstagvormittag, um in der Landwehrstraße einen Schaden anzurichten. Dort parkte im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:50 Uhr ein schwarzer Kia Sportage ordnungsgemäß am Straßenrand. Als der Halter zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung an der Karosserie feststellen. Der Verursacher war zu diesem Zeitpunkt bereits flüchtig.
Kollision auf Ebene 1 der Stadtgalerie
SCHWEINFURT / INNENSTADT. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstagnachmittag im Parkhaus der Stadtgalerie an der Schrammstraße. Ein grauer VW Golf war dort zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr auf der Parkebene 1 abgestellt. Ein anderes Fahrzeug touchierte den Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken und hinterließ beträchtlichen Blechschaden. Auch in diesem Fall suchte der verantwortliche Fahrer das Weite, ohne die Polizei oder das Centermanagement zu informieren.
Einkaufswagen rammt Nissan auf Supermarkt-Parkplatz
BERGRHEINFELD. Nicht mit einem Auto, sondern vermutlich mit einem Einkaufswagen wurde ein PkW im Landkreis Schweinfurt beschädigt. Am Donnerstagabend stellte ein Kunde seinen schwarzen Nissan zwischen 17:55 Uhr und 18:55 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Lidl-Filiale in der Schweinfurter Straße in Bergrheinfeld ab.
Dem Schadensbild nach zu urteilen, verlor ein anderer Kunde die Kontrolle über seinen Einkaufswagen und rammte den Wagen heftig. Anstatt den Vorfall im Markt oder bei der Polizei zu melden, schob der Unbekannte seinen Einkaufswagen zurück und fuhr davon.
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
Da es sich bei allen drei Vorfällen um Straftaten handelt, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Hinweise gesucht: Wer hat am Donnerstag an den jeweiligen Tatorten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Anprall eines Fahrzeugs beziehungsweise eines Einkaufswagens beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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