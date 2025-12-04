Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwoch, um 15:45 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Felix-Winkel-Straße, wie ein Lkw ein geparktes Fahrzeug des Autohauses touchierte und im Anschluss weiterfuhr. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von circa 300 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oskar-von-Miller-Straße wurde am Montag, zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr, ein grauer Seat Leon beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von circa 1.500 Euro.

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte zerkratzten einen geparkten schwarzen BMW X1 am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, in der Obertor-Siedlung. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.