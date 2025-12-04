Auto IU

Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURTAm Mittwoch, um 15:45 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Felix-Winkel-Straße, wie ein Lkw ein geparktes Fahrzeug des Autohauses touchierte und im Anschluss weiterfuhr. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von circa 300 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oskar-von-Miller-Straße wurde am Montag, zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr, ein grauer Seat Leon beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von circa 1.500 Euro.

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte zerkratzten einen geparkten schwarzen BMW X1 am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, in der Obertor-Siedlung. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Mehr

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)