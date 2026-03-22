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Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Freitag und Samstag im Stadtgebiet ereignet haben. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

In der Auenstraße wurde zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr, und Samstagabend, 22:00 Uhr, ein silberner Opel Meriva angefahren. Das Fahrzeug weist Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite auf.

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in der Gymnasiumstraße. Zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde dort auf Höhe der Schule ein schwarz-weißes Kleinkraftrad beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß das geparkte Zweirad vermutlich um oder fuhr dagegen. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr Kratzer, Dellen sowie abgebrochene Fahrzeugteile fest.

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Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter folgender Telefonnummer entgegen: 09721/202-0

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