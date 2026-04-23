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Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt
Foto: Pixabay / moovi_escooter
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SCHWEINFURT – Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr wurde am Mittwoch in der St.-Anton-Straße ein geparkter schwarzer Audi A3 angefahren und beschädigt.

Am Heck des Fahrzeugs entstand dabei ein Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15:25 Uhr auf dem Radweg entlang der Röntgenstraße in Richtung Baggersee. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer. Infolge der Kollision wurde der E-Scooter leicht beschädigt. Auch in diesem Fall entfernte sich der beteiligte Radfahrer zwischenzeitlich vom Unfallort.

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Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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