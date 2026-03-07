Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht
SCHWEINFURT – Am Mittwoch haben sich im Stadtgebiet mehrere Unfallfluchten auf Kundenparkplätzen ereignet, bei denen die Verursacher unerkannt flüchteten. In der Rudolf-Diesel-Straße im Hafen wurde zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr ein Opel Astra Cabrio auf dem Bauhaus-Parkplatz angefahren und beschädigt.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Stadtteil Haing auf dem Parkplatz des Extrem Bowling Centers in der Adolf-Ley-Straße. Dort wurde zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr ein abgestellter Kia EV6 beschädigt. Zudem kam es am Bergl in der Peter-Krammer-Straße zu einer Unfallflucht: Auf dem Parkplatz des „Bakkal Schweinfurt“ wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ein 2er BMW getroffen.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.
Kontakt: 09721/202-0
