Auto IU

Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Mittwoch haben sich im Stadtgebiet mehrere Unfallfluchten auf Kundenparkplätzen ereignet, bei denen die Verursacher unerkannt flüchteten. In der Rudolf-Diesel-Straße im Hafen wurde zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr ein Opel Astra Cabrio auf dem Bauhaus-Parkplatz angefahren und beschädigt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Stadtteil Haing auf dem Parkplatz des Extrem Bowling Centers in der Adolf-Ley-Straße. Dort wurde zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr ein abgestellter Kia EV6 beschädigt. Zudem kam es am Bergl in der Peter-Krammer-Straße zu einer Unfallflucht: Auf dem Parkplatz des „Bakkal Schweinfurt“ wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ein 2er BMW getroffen.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Kontakt: 09721/202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026

Mehr

Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba

Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba

7. März 2026
Kind auf Hoverboard gestoppt – Ermittlungen gegen die Mutter

Kind auf Hoverboard gestoppt – Ermittlungen gegen die Mutter

7. März 2026
Drogen im Spiel? – Vier Personen bewusstlos in Einfamilienhaus aufgefunden

Drogen im Spiel? – Vier Personen bewusstlos in Einfamilienhaus aufgefunden

7. März 2026
Lkw drängt Pkw von Fahrbahn ab und flüchtet – Zeugen gesucht

Lkw drängt Pkw von Fahrbahn ab und flüchtet – Zeugen gesucht

7. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)