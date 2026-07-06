Unfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet: Drei Fahrzeuge beschädigt
WÜRZBURG – Am vergangenen Freitag kam es im Würzburger Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfallfluchten. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben.
Übersicht der Vorfälle
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Innenstadt (Residenzplatz): Zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer VW Golf am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.500 Euro.
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Zellerau (Wörthstraße): Im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 12:25 Uhr wurde ein schwarzer Audi Q7, der an einer Ladesäule parkte, angefahren. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.
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Innenstadt (Wöhrl-Parkhaus): Auf dem unteren Parkdeck wurde zwischen 10:15 Uhr und 19:50 Uhr ein weißer Seat Leon an der Fahrerseite beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu den genannten Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die verursachenden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 zu melden.
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