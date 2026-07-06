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Unfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet: Drei Fahrzeuge beschädigt

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Unfallfluchten im Würzburger Stadtgebiet: Drei Fahrzeuge beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Am vergangenen Freitag kam es im Würzburger Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfallfluchten. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien anzugeben.

Übersicht der Vorfälle

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu den genannten Vorfällen gemacht haben oder Hinweise auf die verursachenden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 zu melden.

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