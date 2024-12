Unfallfluchten in Bad Kissingen – Gibt es Zeugen?

BAD KISSINGEN – Am 13. Dezember 2024, zwischen 07:45 und 17:50 Uhr, wurde ein schwarzer VW Touran eines 47-Jährigen in der Winkelser Straße, auf Höhe der Hausnummer 24, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel des Touran, wodurch dieser abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Gleichzeitig kam es auf einem Parkplatz in der Hemmerichstraße 8 zu einem ähnlichen Vorfall. Im Zeitraum von 13:20 und 15:45 Uhr wurde der graue Seat einer 59-Jährigen angefahren und beschädigt, wobei der Schaden auf etwa 2000 Euro geschätzt wird.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/71490 in Verbindung zu setzen.