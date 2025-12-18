Unfallfluchten in Bad Neustadt und Bad Kissingen – Gibt es Zeugen?

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Mühlbachstraße auf dem Bahnhofparkplatz wurde ein abgestellter schwarzer Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden an der Frontstoßstange wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Kapellenstraße wurde am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr, ein abgestellter schwarzer VW Golf beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/149-0 entgegen.