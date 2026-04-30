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Unfallfluchten in Haßfurt: Pkw und Straßenlaterne beschädigt

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Unfallfluchten in Haßfurt: Pkw und Straßenlaterne beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt registrierte am Mittwoch zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Opel auf Supermarkt-Parkplatz touchiert

Am Mittwochnachmittag wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:08 Uhr ein weißer Opel Crossland beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Der Schaden an der Fahrertür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro.

Hoher Schaden an Straßenlaterne

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Bereits im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 13:00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Unfallflucht in der Straße „Moosanger“. Hierbei wurde eine Straßenlaterne angefahren und massiv beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden in diesem Fall auf mehrere tausend Euro.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

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