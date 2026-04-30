Unfallfluchten in Haßfurt: Pkw und Straßenlaterne beschädigt
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt registrierte am Mittwoch zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Opel auf Supermarkt-Parkplatz touchiert
Am Mittwochnachmittag wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:08 Uhr ein weißer Opel Crossland beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellt. Der Schaden an der Fahrertür beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige hundert Euro.
Hoher Schaden an Straßenlaterne
Bereits im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 13:00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Unfallflucht in der Straße „Moosanger“. Hierbei wurde eine Straßenlaterne angefahren und massiv beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden in diesem Fall auf mehrere tausend Euro.
Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern oder deren Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!